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Сколько домов и квартир продано казахстанцами в 2019 году

14 Января 2020 10:00
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Сколько домов и квартир продано казахстанцами в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2019 году отмечается рост количества проданных единиц жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

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На 21% увеличилось количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане в 2019 году
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В частности, в декабре 2019г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 27 743 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 6,9%.

В свою очередь, количество сделок купли-продажи жилья за январь-декабрь 2019 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 21%.

Наибольший рост купли-продажи за год отмечается в Алматы (35,2%), в Кызылординской области (34,5%) и в Алматинской области (33,2%). Данные приводятся в сравнении с 2018 годом.


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Ключевые слова: Жилье, Статистика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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