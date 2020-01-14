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Сколько домов и квартир продано казахстанцами в 2019 году
14 Января 2020 10:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2019 году отмечается рост количества проданных единиц жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
Новости по темеВ Казахстане за 2019 год введено в эксплуатацию 13,1 млн. кв. метров жилья Свыше 500 многодетных семей планируют обеспечить жильем в Алматы Работающая молодежь в столице делится впечатлениями о полученном новом жилье
В частности, в декабре 2019г. количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 27 743 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 6,9%.
В свою очередь, количество сделок купли-продажи жилья за январь-декабрь 2019 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 21%.
Наибольший рост купли-продажи за год отмечается в Алматы (35,2%), в Кызылординской области (34,5%) и в Алматинской области (33,2%). Данные приводятся в сравнении с 2018 годом.
Ключевые слова: Жилье, Статистика,
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