Сколько должны длиться онлайн-уроки, разъяснили в столичном управлении образования
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько длятся онлайн-уроки для школьников при дистанционном обучении, объяснила руководитель управления образования города Нур-Султана Шолпан Кадырова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Что касается онлайн-обучения, то нашим платформы позволяют обучать и 20, и 30 учеников одновременно. Это - не дежурный класс. Наши педагоги достаточно овладели технологиями, прошли обучающиеся курсы», - сказала Шолпан Кадырова, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-пресс-конференции в СЦК.
Также она ответила, есть ли какие-либо ограничения во времени касательно длительности уроков в онлайн-режиме.
«Если длительность занятий в штатном режиме в школах 40 минут, в онлайн-режиме - от 15 до 30 минут. Потому что детям очень сложно проводить уроки в онлайн-режиме. Поэтому в методических рекомендациях определена такая продолжительность уроков», - отметила руководитель столичного управления образования.
Говоря о работе дежурных классов, Шолпан Кадырова также добавила, что дети, которые будут учиться в дежурных классах, будут ходить в своих масках.
«Что касается средств индивидуальной защиты, то дети, которые будут обучаться в дежурных классах, будут ходить в своих масках. Организации образования обеспечивают педагогов средствами защиты за счет бюджета», - пояснила она.
Ранее в столичном управлении образования рассказали о готовности дежурных классов к новому учебному году. По данным управления, в Нур-Султане будут действовать 3002 дежурных класса.
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