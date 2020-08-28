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Сколько должны длиться онлайн-уроки, разъяснили в столичном управлении образования

28 Августа 2020 16:41
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Сколько должны длиться онлайн-уроки, разъяснили в столичном управлении образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько длятся онлайн-уроки для школьников при дистанционном обучении, объяснила руководитель управления образования города Нур-Султана Шолпан Кадырова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Что касается онлайн-обучения, то нашим платформы позволяют обучать и 20, и 30 учеников одновременно. Это - не дежурный класс. Наши педагоги достаточно овладели технологиями, прошли обучающиеся курсы», - сказала Шолпан Кадырова, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-пресс-конференции в СЦК.

Также она ответила, есть ли какие-либо ограничения во времени касательно длительности уроков в онлайн-режиме.

«Если длительность занятий в штатном режиме в школах 40 минут, в онлайн-режиме - от 15 до 30 минут. Потому что детям очень сложно проводить уроки в онлайн-режиме. Поэтому в методических рекомендациях определена такая продолжительность уроков», - отметила руководитель столичного управления образования.

Говоря о работе дежурных классов, Шолпан Кадырова также добавила, что дети, которые будут учиться в дежурных классах, будут ходить в своих масках.

«Что касается средств индивидуальной защиты, то дети, которые будут обучаться в дежурных классах, будут ходить в своих масках. Организации образования обеспечивают педагогов средствами защиты за счет бюджета», - пояснила она.

Ранее в столичном управлении образования рассказали о готовности дежурных классов к новому учебному году. По данным управления, в Нур-Султане будут действовать 3002 дежурных класса.




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#Нур-Султан   #Права человека   #Акимат   #Общество  
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Акбота Кузекбай

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