Сколько доходов поступило в республиканский бюджет сообщил глава Минфина РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В государственный бюджет по итогам двух месяцев текущего года (без учета трансфертов) поступило доходов на сумму 2 трлн 724 млрд тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Показатели исполнения государственных финансов по итогам двух месяцев текущего года сложились следующим образом. В государственный бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило на сумму 2 трлн 724 млрд тенге, или план исполнен на 106,9%», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Министр отметил, что план по доходам перевыполнен на 18 млрд тенге, из них налоги – на 9 млрд тенге.

Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на НДПИ (8 млрд тенге), КПН (7 млрд тенге) и сумм заявленных авансовых платежей за два месяца текущего года в сравнении с январем-февралем 2021 года по 661 крупным налогоплательщикам (37% из 1 796 плательщиков КПН в РБ) на 83,5%, или на 141 млрд тенге.

В целом, по результатам администрирования недропользователей дополнительно поступило в бюджет 232 млрд тенге, из них 24 млрд тенге за счет взыскания доначисленных сумм по результатам актов проверок.

Перевыполнение плана по ЭТП на сырую нефть в основном связано с увеличением в феврале текущего года ставки на сырую нефть на 14,2% (с $70 до $80 за баррель сырой нефти), а также ослаблением курса тенге к доллару США на 3,5%.

Причинами неисполнения плана по НДС (18 млрд тенге) являются:

- уменьшение оборотов по реализации по данным ИС «Электронные счета-фактуры» на 2,3% или 319 млрд тенге, связанное с введением чрезвычайного положения ряда временных ограничений;

- снижение объема импортных поставок Казахстана из государств-членов ЕАЭС в период чрезвычайного положения. В результате по 4,5 тыс. плательщикам снижены поступления на сумму 20 млрд тенге, в т.ч. наиболее крупное снижение поступлений наблюдается в оптово-розничной торговле на сумму 15 млрд тенге по 3,1 тыс. плательщикам.