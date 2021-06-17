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Сколько доходов поступило в республиканский бюджет, рассказал Ерулан Жамаубаев

Автор:  
Серик Сабеков
17 Июня 2021, 10:42
Сколько доходов поступило в республиканский бюджет, рассказал Ерулан Жамаубаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поступления в республиканский бюджет в 2020 году составили 12 трлн 49 млрд тенге с исполнением на 100,3%. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исполнение республиканского бюджета характеризуется следующими показателями. Поступления составили 12 трлн 49 млрд тенге с исполнением на 100,3%. Расходы освоены на 98,3% и составили 14 трлн 234 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

При этом, как отметил глава Минфина, социальные расходы по сравнению с 2019 годом увеличились на 1,4 трлн тенге и составили 6,6 трлн тенге.

«Это 47% от общего объема республиканского бюджета. Дефицит бюджета составил 2 трлн 185 млрд тенге или 3,1% к ВВП», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что план по доходам без учета трансфертов перевыполнен на 22 млрд тенге.

В бюджет поступило 6,6 трлн тенге.

Налоговые поступления составили 5 трлн 576 млрд тенге или 100,3% к плану.

Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на КПН, НДПИ и ЭТП на сырую нефть.

Вместе с тем, план не исполнен по НДС на 256 млрд тенге, что связано с ростом возврата НДС, уменьшением оборотов по реализации и снижением внешней торговли страны.

Ранее сообщалось, что реальный сектор экономики показал рост на 2% в 2020 году.


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