Сколько доходов поступило в госбюджет

15 Ноября 2022, 11:49

15 Ноября 2022, 11:49

Сколько доходов поступило в госбюджет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О показателях исполнения государственных финансов по итогам 10-и месяцев текущего года сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В государственный бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило на сумму 12 трлн. 427 млрд. тенге или план (11 933 млрд. тенге) исполнен на 104,1%», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Спикер добавил, что в республиканский бюджет доходов (без учета трансфертов) поступило порядка 8,4 трлн. тенге или план исполнен на 102,2%.

План по доходам перевыполнен на 179 млрд. тенге, из них налоги – на 89 млрд. тенге, неналоговые – на 90 млрд. тенге.

Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по НДС.

Факторами перевыполнения являются увеличение оборотов по реализации товаров, работ и услуг в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 26%; снижение сумм возврата НДС на 19%; увеличение объема импорта из третьих стран на 29%.

План не исполнен по импортным таможенным пошлинам, КПН и ЭТП на сырую нефть.

«Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за 10 месяцев 2022 года по 615 крупным налогоплательщикам (34,2% из 1 796 плательщиков КПН в РБ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33%. Неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано с уменьшением фактически сложившейся ставки ЭТП от прогнозного показателя и изменением курса тенге к доллару США», - заключил Ерулан Жамаубаев.