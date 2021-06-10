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    10:25, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько доходов поступило в бюджет Казахстана в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В государственный бюджет доходов поступило на сумму 4 трлн 355 млрд тенге. Об этом сообщи министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Показатели исполнения государственных финансов по итогам пяти месяцев текущего года сложились следующим образом. В государственный бюджет доходов поступило на сумму 4 трлн 355 млрд тенге, или план исполнен на 110,4%. В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 2,7 трлн тенге, или план исполнен на 101,6%», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина отметил, что план по доходам перевыполнен на 42 млрд тенге, из них по налогам - на 2 млрд тенге, по неналоговым поступлениям – на 39 млрд тенге.

    «Перевыполнение по налогам обеспечено в основном за счет НДС на импорт, ЭТП на нефть и КПН. Перевыполнение плана по НДС на импорт связано с ростом объемов импорта с третьими странами за 4 месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,1%, или на 488 млн. долл; увеличением объема импортных поставок из государств – членов ЕАЭС за первый квартал 2021 года на 11,8%, в том числе из России - на 12%», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Было отмечено, что по ЭТП на сырую нефть перевыполнение связано с увеличением ставки ЭТП.



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