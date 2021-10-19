Сколько доходов поступает от платных парковок в Нур-Султане
«Что касается зарегистрированных пользователей, 108 тыс. пользователей сейчас наша система обслуживает. При этом мы обслужили порядка 18 тыс. телефонных звонков, которые были в отношении 861 тыс. транзакций. По оплате за это все время мы собрали 99,3 млн тенге, из них по транзакциям - 129 тыс., через паркоматы - 35 тыс., но сейчас у нас преимущественно идет 124 тыс. через приложения», - сказал Чингиз Досыбаев, выступая на заседании Общественного совета Нур-Султана.
Ранее он сообщил, в каких частях столицы в ближайшее время появятся новые платные парковки.
«Мы планировали реализовать 10 тысяч платных парковок в рамках договора ГЧП, из которых на сегодняшний день у нас готово к запуску 487, это территория бульвара Нуржол. При этом уже готовы к запуску дополнительные места в районах Сарыарка, то есть это проспект Богенбай батыра, Республики, набережная и проспект Сарыарка», - уточнил Чингиз Досыбаев.