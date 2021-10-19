Сколько доходов поступает от платных парковок в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько доходов поступает от платных парковок в столице, рассказал руководитель ТОО «Парковочное пространство Астаны» Чингиз Досыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается зарегистрированных пользователей, 108 тыс. пользователей сейчас наша система обслуживает. При этом мы обслужили порядка 18 тыс. телефонных звонков, которые были в отношении 861 тыс. транзакций. По оплате за это все время мы собрали 99,3 млн тенге, из них по транзакциям - 129 тыс., через паркоматы - 35 тыс., но сейчас у нас преимущественно идет 124 тыс. через приложения», - сказал Чингиз Досыбаев, выступая на заседании Общественного совета Нур-Султана.

Ранее он сообщил, в каких частях столицы в ближайшее время появятся новые платные парковки.

«Мы планировали реализовать 10 тысяч платных парковок в рамках договора ГЧП, из которых на сегодняшний день у нас готово к запуску 487, это территория бульвара Нуржол. При этом уже готовы к запуску дополнительные места в районах Сарыарка, то есть это проспект Богенбай батыра, Республики, набережная и проспект Сарыарка», - уточнил Чингиз Досыбаев.



