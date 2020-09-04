Сколько доходов от нефти потерял Казахстан из-за пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько доходов в нефтяной сфере потерял Казахстан из-за пандемии, рассказал первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов в ходе онлайн брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается нефтяной сферы, то по итогам восьми месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом доходы упали на 46%, или на 1, 6 трлн тенге», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов.

Он также сообщил, насколько снизился объем таможенных пошлин от экспорта нефти.

«Объем таможенных пошлин от экспорта нефти сократился на 350 млрд тенге по сравнению с прошлым годом», - уточнил Алихан Смаилов.

Спикер добавил, что на сегодня Правительством реализуется комплексный план по восстановлению экономики. Вместе с тем, по поручению Главы государства, для населения и бизнеса предусмотрены дополнительные меры поддержки.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил, когда будут внесены корректировки в республиканский бюджет с учетом поручений Президента.

«Соответствующие корректировки в бюджет 2020 года мы планируем разработать в ближайшее время и ориентировочно в конце сентября и начале октября мы внесем их в Мажилис», - сказал Ерулан Жамаубаев.



