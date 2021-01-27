НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько добровольцев уже вакцинировано казахстанской вакциной «QazCovid-in», сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в ведомстве, Министерством здравоохранения 19 декабря т.г. было выдано разрешение на проведение III-фазы клинических исследований вакцины, инактивированной QazCovid-in против COVID-19.

«Клинические базы соответствуют всем требованиям, предусмотренных приказом №142, укомплектованы соответствующим сертифицированным по стандарту GCP персоналом. Контингент волонтеров отбирался в соответствии с протоколом исследования среди прикрепленного населения. На клинических базах в случае необходимости имеется возможность оказания экстренной помощи, с последующим переводом в стационар. При этом будет заключен договор с клиникой по переводу и оказанию неотложной помощи», - пояснил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

По данным ведомства, срок проведения III-фазы клинических исследований вакцины инактивированной QazCovid-in против COVID-19 составляет 180 дней.

11 января т.г. был закончен набор добровольцев и вакцинировано 3000 человек. На данный момент ведется динамичное наблюдение за участниками исследования.

Ввиду незаконченных исследований и конфиденциальности информации, результаты исследования разработчиками будут представлены по окончанию исследования.

Защитный эффект от вакцинации начинает проявляться через 12 дней после введения первой дозы, но для обеспечения полной защиты требуется две дозы, которые рекомендуется вводить с интервалом от 19 до 23 дней. Вакцина вызывает иммунный ответ организма по данным исследований от 40 до 50 дней.

Иммунная система распознает вирус и начинает производить антитела – белки, которые вырабатываются для борьбы с заболеванием, запоминает вирус и если вирус вновь попадет в организм, то иммунная система незамедлительно реагирует и уничтожает его, не позволяя ему размножаться и вызывать заболевание.

Напомним, клинические исследования проходят на базе двух городских поликлиник г. Алматы (поликлиника №4 и Клиника Международного института постдипломного образования), а также на базе Городской многопрофильной больницы Тараза.