Сколько дней отдохнут школьники на весенних каникулах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Весенние каникулы казахстанских школьников продлятся 12 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весенние каникулы школьников будут 12 дней с 20 по 31 марта. Занятия четвертой четверти начнутся 1 апреля «, - пояснили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Также в ведомстве отметили, что в третьей четверти были дополнительные выходные для первоклассников. Они продлились 7 дней с 8 по 14 февраля.

Напомним, с третьей четверти учебного года выпускные классы (9, 10, 11 классы) переведены на комбинированный формат обучения со строгим соблюдением всех санитарных правил (70 % предметов - в традиционном формате, 30 % предметов - в онлайн формате.