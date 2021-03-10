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    19:18, 09 Март 2021 | GMT +6

    Сколько дней отдохнут школьники на весенних каникулах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Весенние каникулы казахстанских школьников продлятся 12 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Весенние каникулы школьников будут 12 дней с 20 по 31 марта. Занятия четвертой четверти начнутся 1 апреля «, - пояснили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

    Также в ведомстве отметили, что в третьей четверти были дополнительные выходные для первоклассников. Они продлились 7 дней с 8 по 14 февраля.

    Напомним, с третьей четверти учебного года выпускные классы (9, 10, 11 классы) переведены на комбинированный формат обучения со строгим соблюдением всех санитарных правил (70 % предметов - в традиционном формате, 30 % предметов - в онлайн формате.


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