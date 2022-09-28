Сколько дней отдохнут казахстанцы в октябре и декабре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения уточнили, сколько дней будут отдыхать казахстанцы в честь Дня Республики и Дня Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25 октября – ко Дню Республики казахстанцы будут отдыхать три дня подряд. Так, согласно постановлению Правительства планируется перенести день отдыха с субботы, 22 октября, на понедельник - 24 октября. Таким образом, казахстанцы отдохнут с 23 по 25 октября.

«Документ должен находиться на портале Открытого НПА 10 дней и должен вступить в силу через 10 дней. Документ Премьер-Министр еще не подписал», - сообщили в пресс-службе министерства на запрос МИА «Казинформ».

Также в ведомстве поделились, сколько дней отдохнут казахстанцы в канун Дня Независимости.

«В этом году 16 декабря выпадает на пятницу. Поэтому предоставляется выходной на один день, а далее - в субботу и воскресенье люди будут отдыхать. Выходные дни не будут переноситься», - уточнили в Минтруда.

Ранее Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников». Согласно документу вносятся изменения в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», которые устанавливают национальным праздником День Республики – 25 октября и государственным праздником День Независимости – 16 декабря.