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    15:39, 30 Май 2021 | GMT +6

    Сколько дней отдохнут казахстанцы в июне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы будут отдыхать в июне 2021 года восемь дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В июне в Казахстане не отмечаются государственные праздники.

    Отметим, что казахстанцев ждут 8 дней отдыха, выпадающих на субботу и воскресенье. Так, выходные в июне намечаются на 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 числа.

    1 июня - Международный день защиты детей совпадает со вторником.

    Добавим, что в июне отмечается ряд профессиональных праздников и значимых дат.

    К примеру, 4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов РК, 5 июня - День эколога, 7 июня - День работников антимонопольного органа, 23 июня отмечается День полиции.

    Второе воскресенье июня является Днем работников легкой промышленности.

    Третье воскресенье - профессиональный праздник медицинских работников.

    28 июня в Казахстане - День работников средств массовой информации.


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