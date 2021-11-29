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Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре

29 Ноября 2021 17:30
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Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев в декабре ждут 11 выходных дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В декабре в Казахстане отмечаются два государственных праздника - День Первого Президента РК и День Независимости.

День Первого Президента празднуется 1 декабря, в этом году он выпадает на среду.

В честь Дня Независимости казахстанцы будут отдыхать 16, 17 декабря - в четверг, пятницу и соответственно 18 и 19 декабря.

Таким образом, не считая государственные праздники, казахстанцев ждут еще 8 выходных дней. В свою очередь, граждане в текущем месяце будут работать 20 дней.

Стоит отметить, что 31 декабря согласно календарному плану считается рабочим днем.




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Автор:

Акбота Кузекбай

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