Новости
Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре
29 Ноября 2021 17:30
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев в декабре ждут 11 выходных дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме29 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События» 28 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения» 28 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
В декабре в Казахстане отмечаются два государственных праздника - День Первого Президента РК и День Независимости.
День Первого Президента празднуется 1 декабря, в этом году он выпадает на среду.
В честь Дня Независимости казахстанцы будут отдыхать 16, 17 декабря - в четверг, пятницу и соответственно 18 и 19 декабря.
Таким образом, не считая государственные праздники, казахстанцев ждут еще 8 выходных дней. В свою очередь, граждане в текущем месяце будут работать 20 дней.
Стоит отметить, что 31 декабря согласно календарному плану считается рабочим днем.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Эксперты из Германии обсудили казахстанскую модель межконфессионального развития
- Коллекционные монеты AQQÝ выпускает в обращение Нацбанк РК
- Свод принципов «Семь столпов государственности» обсуждают в столице
- Новые экологические датчики установили в Нур-Султане
- Компании не заинтересованы в изъятии неисправных газовых баллонов из оборота – МЧС РК
- Скандал в полиции Риддера: сотрудник ИВС подозревается в изнасиловании подчиненной
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047