Сколько дней отдохнут граждане РК в марте
9 Февраля 2023, 11:38
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В марте с учетом праздников казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут 12 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В марте в Казахстане отмечают два праздника - Международный женский день и Наурыз. В соответствии с Законом «О праздниках в Республике Казахстан» эти дни считаются выходными.
Согласно календарю в этом году 8 Марта выпадает на среду, поэтому казахстанцы отдохнут в этот день.
А в честь государственного праздника Наурыз наши граждане отдохнут три дня - 21, 22 и 23 марта, так как эти дни совпадают на вторник, среду, четверг.
Следовательно в марте, включая праздничные дни, казахстанцы, работающие 5 дней в неделю, будут отдыхать 12, а работающие 6 дней в неделю, отдохнут 8 дней.
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