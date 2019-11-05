Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы отдохнут в декабре 12 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечается в календаре праздничных дат eGov.kz, 1 декабря - День Первого Президента - выпадает на воскресенье, поэтому казахстанцы будут отдыхать и 2 декабря.

День Независимости в Казахстане будут праздновать два дня – 16-17 декабря.

Кроме того, в декабре 2019 года насчитывается 19 рабочих и 12 выходных дней (с праздничными датами).