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Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре

5 Ноября 2019 18:25
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Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы отдохнут в декабре 12 дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отмечается в календаре праздничных дат eGov.kz, 1 декабря - День Первого Президента - выпадает на воскресенье, поэтому казахстанцы будут отдыхать и 2 декабря.

День Независимости в Казахстане будут праздновать два дня – 16-17 декабря.

Кроме того, в декабре 2019 года насчитывается 19 рабочих и 12 выходных дней (с праздничными датами).

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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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