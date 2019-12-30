Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 23 праздничных дня ожидает казахстанцев в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начало года подарит нашим соотечественникам целых 4 выходных дня: 1,2,3 января – новогодние праздники, 4 января – суббота. Правда, за эти дни нужно будет выйти на работу 5-го числа в связи с переносом выходного на третье января.





Работать в эти дни долго не придется – уже 7 января в Казахстане отмечают Рождество.





Следующие праздники будут уже через 1,5 месяца, зато они сулят нам целых 7 праздничных дней. 8 марта – Международный женский день. Девятое марта также выходной, в связи с тем, что сам праздник выпадает на воскресенье. А на Наурыз казахстанцы отдохнут с 21-го по 25 марта.





После месячного перерыва нас ждут майские праздники: в этом месяце мы отдыхаем 1 числа - День единства народов Казахстана и 7 - День защитника отечества. На 8 мая приходится перенос праздника. 9 мая - День Победы.





В июле затяжных «каникул», связанных с праздниками, ждать не нужно – красным цветом в календаре отмечено только 6-ое число - День столицы.





На День Конституции мы отдохнем два дня – 30-го и 31-го августа, в связи с тем, что сам праздник выпадает на воскресенье.





Заключительная череда праздничных выходных ждет нас уже в декабре. 1 декабря страна отмечает День Первого Президента РК. Четырехдневный отдых нам подарит День Независимости – с 16 по 19 декабря включительно в связи с переносом рабочего дня на воскресенье.



