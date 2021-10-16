Сколько дизельного топлива вырабатывается в Казахстане

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау, где находится министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, рассказали сколько дизельного топлива, с дефицитом которого автомобилисты столкнулись в августе, вырабатывают отечественные заводы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В августе-сентябре в Казахстане зафиксирован аномальный рост потребления дизтоплива. Причиной стала его низкая стоимость, которая спровоцировала отток продукта транзитными большегрузами. Сегодня ситуация фактически перешла в ручной режим управления. Министерством энергетики перед нами поставлена задача по скорейшей стабилизации рынка и обеспечению качественным топливом. Ежедневно на Шымкентском заводе вырабатывается около 5,5 тысяч тонн дизельного топлива, на Атырауском – около 4,4 тысячи тонн», - сообщил заместитель председателя правления национальной компании «КМГ» Данияр Тиесов.

За 14 дней октября двумя заводами произведено 133 тысячи тонн дизельного топлива, что на 4 тысячи тонн больше плановых показателей. Всего за 9 месяцев этого года на трех НПЗ выработано 3,7 млн тонн дизтопливаД. Тиесов также отметил, что заявки на уборочную кампанию за сентябрь полностью закрыты, при этом дизельное топливо реализовано аграриям по льготной цене. В связи с текущей ситуацией на рынке нефтепродуктов принято решение о переносе сроков ремонта Атырауского НПЗ на следующий год. Всего за 9 месяцев на АНПЗ переработано 4 006 000 тонн нефти, произведено 1 168 276 тонн дизельного топлива, 935 738 тонн автобензинов.