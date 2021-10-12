НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько дизельного топлива имеется в остатке у Казахстана? Об этом рассказал вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 11 октября общий остаток дизельного топлива составляет 214,9 тысяч тонн, в том числе на НПЗ РК - 38,7 тысяч тонн, на нефтебазах - 123,4 тысяч тонн. С учетом принятых мер, а также учитывая производство дизтоплива в октябре текущего года в объеме 330 тыс. тонн (за 1 декаду октября произведено 130 тысяч тонн) и импортных поставок в количестве 80-100 тысяч тонн, ожидается стабилизация внутреннего рынка», - пояснил вице-министр.

На 10 сентября 2021 года остаток на нефтебазах составлял 128,3 тысячи тонн, при этом, по его словам, тогда такого повышенного спроса не наблюдалось.

«В этой связи, для оперативного мониторинга имеющихся запасов дизтоплива Министерство инициировало вопрос необходимости оснащения всех нефтебаз страны автоматическими уровнемерами, данные которых позволят отслеживать уровень остатков ГСМ в реальном времени. Также, Министерством финансов совместно с АФМ и АЗРК отрабатывается вопрос проведения проверок в отношении крупных нефтебаз на предмет искусственного ограничения реализации дизельного топлива», - добавил он.