Сколько действующих домашних очагов КВИ остается в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице остаются 907 действующих домашних очагов КВИ. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время остаются 907 действующих домашних очагов, где под медицинским наблюдением находятся 2 260 контактных», - сказала Сархат Бейсенова.

Главный санврач добавила, что в городе 23 лаборатории по диагностике КВИ с суточной мощностью 12 855 исследований. В среднем в сутки проводится до 5000 тысяч исследований.

«Необходимо отметить, что с 30 января столица по эпидемиологической оценке находится в «желтой» зоне, но при этом ежедневно регистрируется от 50 до 130 случаев и продолжающаяся регистрация заболеваемости связана не только с увеличением количества тестируемых лиц, но и с несоблюдением ограничительных мер горожанами», - пояснила Сархат Бейсенова.

По ее словам, с целью стабилизации эпидемиологической ситуации в городе проводится целый комплекс мер, предусматривающий профилактику и недопущение роста заболеваемости.