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    14:50, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько действующих домашних очагов КВИ остается в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице остаются 907 действующих домашних очагов КВИ. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время остаются 907 действующих домашних очагов, где под медицинским наблюдением находятся 2 260 контактных», - сказала Сархат Бейсенова.

    Главный санврач добавила, что в городе 23 лаборатории по диагностике КВИ с суточной мощностью 12 855 исследований. В среднем в сутки проводится до 5000 тысяч исследований.

    «Необходимо отметить, что с 30 января столица по эпидемиологической оценке находится в «желтой» зоне, но при этом ежедневно регистрируется от 50 до 130 случаев и продолжающаяся регистрация заболеваемости связана не только с увеличением количества тестируемых лиц, но и с несоблюдением ограничительных мер горожанами», - пояснила Сархат Бейсенова.

    По ее словам, с целью стабилизации эпидемиологической ситуации в городе проводится целый комплекс мер, предусматривающий профилактику и недопущение роста заболеваемости.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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