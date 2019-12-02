Сколько девочек с именем Нурсултан живет в Казахстане?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году именем Нурсултан назвали 41 малыша, а всего в Казахстане проживает 18 076 тезок Первого Президента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

Согласно информации Комитета по статистики МНЭ РК, в Казахстане проживает 18 076 тезок Первого Президента РК. Из них в городе Нур-Султан – 1 617 человек.

В 2019 году именем Нурсултан назвали 41 малыша. Если сравнивать с предыдущими годами, в 2015 году 205 казахстанцев назвали именем Нурсултан. В 2016 на свет появились 136 Нурсултанов, в 2017 – 104, в 2018 – 67. А вот после переименования столицы казахстанцев с именем Нурсултан стало на 28 человек больше.

Сейчас в мире идет новомодная тенденция называть своих детей необычными именами, или же двойными. А вот универсальные имена, подходящие и для мальчиков, и для девочек никогда не выходят из моды. Казахстанцы называют мальчиков Айгерим, Салтанат, девочек к примеру, Арман, Багдат, Жанат.

К слову, в Казахстане даже девочек называют именем Елбасы. В республике проживают 5 девочек Нурсултан и 2 с именем – Нурсултана.

Фото из архива МИА «Казинформ».