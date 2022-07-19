19 Июля 2022 15:36

Сколько детских садов в Казахстане являются частными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане насчитывается более 11 тыс. детских садов. Из них 5 тыс. - частные организации. Об этом в ходе онлайн брифинга сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 11 тыс. детских садов. Из них 6 тыс. государственных, 5 тыс. частных организаций. По стране в дошкольных образовательных учреждениях воспитывается около 1 млн детей. В детских садах работают около 100 тыс. педагогов. Из них с высшим образованием - свыше 65 тыс. А количество имеющих техническое и среднее профессиональное образование - более 30 тыс. В этом году около 8,5 тыс. молодых людей планируют завершить обучение и стать педагогами детского сада», - сказала Гульмира Каримова

Также в ходе брифинга председатель комитета сообщила, что в детских садах будет внедрена система ваучерного финансирования. С помощью новой системы родители получат возможность выбрать дошкольную организацию.

Ранее она заявила, что до внедрения процесса лицензирования детских садов, необходимо будет проделать комплексную работу.

«Сначала будут проведены подготовительные работы. Необходимо законодательно закрепить эту норму (по лицензированию - прим. авт.). После этого будут приняты нормативно-правовые акты, подготовлена автоматизированная база. Когда эти работы будут завершены, начнется лицензирование», - сказала Гульмира Каримова.