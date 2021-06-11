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    12:46, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько детей выпало из окон многоэтажек в Казахстане, сообщили в МВД

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С наступлением летнего периода возросло количество несчастных случаев с участием детей. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С наступлением летнего периода возрастает количество несчастных случаев с участием детей. Одна из наиболее распространенных причин трагедии с детьми – это выпадение детей из окон. С начала года зарегистрировано 30 таких фактов, в которых погибли 6 детей и 24 – госпитализированы», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    Глава МВД также отметил, что с учётом специфики преступлений в отношении женщин и детей, такие дела с этого года расследуются только следователями-женщинами.

    «Это положительным образом влияет на установление контактов с потерпевшими и выяснение всех обстоятельств дела», - пояснил Ерлан Тургумбаев.

    Для улучшения профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере увеличено количество инспекторов по делам несовершеннолетних (за счет внутреннего перераспределения, на 484 ед.) и сотрудников подразделений по защите женщин от насилия (на 129 ед.).

    Такие должности имеются в каждом городском и районном отделе полиции.

    «Это обеспечит более оперативное реагирование, оказание помощи женщинам и детям. Безопасность детей заканчивается в тот момент, когда родители оставляют их без своего внимания», - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

    Ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил, что с начала года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто свыше 3,5 тысяч преступлений, пресечено более 1 миллиона административных правонарушений.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы
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