Сколько «детей войны» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно закрепления статуса «дети войны» для граждан, родившихся и проживавших на территории Казахстана по 9 мая 1945 года, с введением надбавки к пенсиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понятие «дети войны» относятся к людям, которые родились во время Великой Отечественной войны, или на момент окончания войны им еще не было 18 лет, т.е. с 1927 по 1945 годы, включительно. В Казахстане на сегодняшний день их количество составляет порядка 469,9 тыс. человек, при этом возраст самого младшего из них - 76 лет. В настоящее время все лица, рожденные в предвоенный период и в период ВОВ, достигли пенсионного возраста», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе.

По его словам, оказание мер социальной защиты данной категории граждан осуществляется в рамках совершенствования пенсионного и социального обеспечения.

«По законодательству Республики Казахстан социальные гарантии предусмотрены лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, а также с 2005 года лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ», - отметил зампремьера.

Как дополнительно сообщили в Правительстве, согласно практике стран СНГ по оказанию социальной поддержки гражданам, трудившимся в тылу в годы ВОВ, в России и Беларуси социальные гарантии предоставляются за воинскую службу и работу в тылу в годы войны, при этом в России – лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев и имеющим подтверждающие документы (при отсутствии – свидетельские показания двух граждан), в Республике Беларусь – лицам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы войны. В Республике Казахстан, как и в России, социальные гарантии предусмотрены лицам, проработавшим (прослужившим) в тылу в годы войны не менее 6 месяцев.



