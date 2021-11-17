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Сколько детей вакцинированы против коронавируса в РК

17 Ноября 2021 14:25
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Сколько детей вакцинированы против коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 3 300 детей привиты вакциной Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният и председатель Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Айжан Есмагамбетова посетили столичную школу №71, чтобы проконтролировать ход вакцинации детей.

«В нашей стране началась вакцинация детей против коронавируса. Вакцинация будет проводиться в школах и поликлиниках. Где прививаться, решат родители. На сегодняшний день успели вакцинироваться 3 300 детей. Мы встречаемся с врачами, связываемся со всеми областными управлениями здравоохранения. У детей не было сильных побочных действий», – сказала Ажар Гиният в беседе с журналистами.

Вице-министр отметила, что вакцинация ведется планово и системно, с согласия родителей и разрешения врачей. Наряду с детьми имеются группы риска по коронавирусной инфекции, такие как беременные, кормящие матери. Они будут привиты вакциной Pfizer.

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#Нур-Султан   #Минздрав РК   #Здравоохранение  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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