Сколько детей в Казахстане бесплатно посещают спортивные секции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Меры по развитию массового спорта назвал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вторая задача – это развитие массового спорта, в том числе «доведение до ума» государственного спортивного заказа. Президент дал четкое и недвусмысленное поручение по данному направлению. Это один из важнейших инструментов улучшения и социального самочувствия граждан», - рассказал Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии МКС РК по спорту и физической культуре.

По словам министра, с 1 мая 2021 года внедрен механизм реализации государственного спортивного заказа путем подушевого финансирования спортивных секций. В результате более 217 тысяч детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет бесплатно посещают спортивные секции.

«Наша ключевая цель – 100% охват детей и подростков школьного возраста доступными занятиями физической культурой и спортом в спортивных секциях. В этом вопросе самое важное, чтобы деньги доходили до детей, чтобы механизмы финансирования были прозрачные, критерии четкие и недвусмысленные. Я разговаривал с тренерами, инструкторами, руководителями секций: у них много предложений в этом плане. Необходимо прислушиваться к ним. Вместе с тем, в ряде регионов выявляются факты несоблюдения утвержденных лимитов по финансированию профессиональных клубов. Необходимо усилить контроль данного вопроса», - отметил Даурен Абаев.

Как проинформировал министр, ведомство ставит следующие задачи:

- введение должности инструктора по спорту в каждом сельском округе;

- увеличение количества детско-подростковых (ДПК) и детско-юношеских клубов физической подготовленности (ДЮКФП) до 1 000 с охватом опорных сел;

- создание в спортивных комплексах условий для занятия спортом для взрослых и детей с особыми потребностями;

- проведение республиканских соревнований по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями не имеющих к тому противопоказаний.