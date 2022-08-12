12 Августа 2022 14:37

Сколько детей стоят в очереди в детсады столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В детские сады города Нур-Султана зачислено чуть более 51 тыс. детей. Об этом на пресс-конференции по вопросам лицензирования частных садов в РК сообщила председатель Ассоциации непрерывного образования Лэйла Куленова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящий момент в детские сады г. Нур-Султан зачислено чуть более 51 тыс. детей, это в государственные и частные детские сады. Параллельно в очереди на зачисление стоят более 55 тыс. нуждающихся в садике детей», - сказала Лэйла Куленова.

Ранее заведующая частным детским садом «Зерде» Бану Алкенова заявила , что повышение статуса работников детских садов решило бы многие проблемы.