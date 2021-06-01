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    18:03, 31 Май 2021 | GMT +6

    Сколько детей-сирот в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Юлия Овечкина рассказала о ситуации в стране с детьми-сиротами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в республике насчитывается около 23 тысяч детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей. И только четыре тысячи проживают в детских домах. Из года в год мы идем к уменьшению. Только за последние 10 лет количество организаций для детей сирот сократилось на 114 единиц», - сказала Юлия Овечкина на брифинге в СЦК.

    По ее словам, сокращается и контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

    «То есть у нас в стране функционирует 96 организаций для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей. И контингент воспитанников этих организаций, и в целом детей-сирот по стране сократился на 10 тысяч – это за последние 10 лет. За последние три года контингент сократился на две тысячи», - заключила спикер.

    Ранее председатель Комитета по защите прав детей Министерства образования и науки Есенгазы Имангалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о внесенных изменениях в законодательство страны касательно обеспечения прав детей.



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