Сколько детей родилось в День Первого Президента в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вот уже юбилейный - 10 год подряд в Нур-Султане в честь Дня Первого Президента поздравляют женщин, родивших малышей 1 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В акушерских блоках городских больниц в ночь с 30 ноября на 1 декабря родились 27 детей, 16 из них - девочки, 11 - мальчики.

Матерей малышей, родившихся в День Первого Президента, поздравили заместитель акима города Асхат Оралов и руководитель управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов.

Им вручили благодарственные письма от имени акима Нур-Султана Алтая Кульгинова и подарки для новорождённых в виде детских комбинезонов.

«Искренне поздравляю вас и с рождением малыша, и с праздником – 1 декабря! Для вас сегодня двойной праздник. Желаю крепкого здоровья вам и деткам, счастья и благополучия семье. Пусть растут и будут гордостью нашей страны», - поздравил Асхат Оралов.

Напомним, в канун 30-летия Независимости Казахстана в столице проходят социальные и благотворительные мероприятия под лозунгом «30 добрых дел». Главное в этой эстафете – сделать доброе дело для города и его жителей.