Сколько детей пойдут в первый класс в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 26 тысяч детей планируют пойти в первый класс в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным главы столичного управления образования Шолпан Кадыровой, на сегодня в Нур-Султане функционируют 117 школ. Кроме этого, планируется открыть еще три новые школы - две общеобразовательные и одну специальную школу для детей с ограниченными возможностями.
«К началу учебного года контингент учащихся ожидается в пределах 202 тысяч учеников. В первые классы мы ожидаем прибытие более 26 тысяч учеников. Сегодня подано более 23 тысяч заявок», - отметила Ш. Кадырова.
Ранее в столичном управлении рассказали о готовности дежурных классов к новому учебному году. По данным управления, в Нур-Султане будут действовать 3002 дежурных класса.
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