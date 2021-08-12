Сколько детей пойдет в первый класс в Алматы в новом учебном году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева в ходе онлайн-брифинга рассказала, сколько детей в новом учебном году пойдут в первый класс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Алматы функционируют 287 общеобразовательных школ, из них 207 государственных и 80 частных. В 2021-2022 учебном году ориентировочный контингент учащихся с 1 по 11 класс составляет около 300 тысяч детей. На сегодня в первый класс принято около 30 тысяч детей»,- сообщила руководитель управления.

Кроме того, она остановилась на том, как пройдет Первый звонок.

«В текущем году День знаний пройдет в формате линейки на открытом воздухе на территории школы для обучающихся 1 классов всех школ с вручением «Әліппе» -«Букваря». Для учащихся 2-11 классов - в закрепленных кабинетах пройдет классный час», - сказал он.

Ляззат Жылкыбаева отметила, что требования к школьной форме соблюдаются. Посещение образовательного учреждения допускается в удобной одежде классического стиля.