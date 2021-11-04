Сколько детей ожидают пересадки органов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Акмарал Альназарова на пленарном заседании палаты подняла проблемы, касающиеся сферы трансплантологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам сенатора, очередность продвигается очень медленно, а число ожидающих операцию пациентов только растёт.

Акмарал Альназарова привела статистику – с 2012 года в Казахстане было проведено около 2 тысяч операций по пересадке органов. При этом на сегодняшний день в списке ожидания трансплантации находится ещё более 3 300 человек, в том числе 105 детей. Также за последние 9 лет в стране проведено 118 трансплантаций почек детям, из них 77% - от доноров-родственников.

Депутат отметила, что для улучшения ситуации необходимо создать условия для формирования полноценной трансплантологической службы, а также проводить работу по повышению осведомлённости населения об органном донорстве.

«Наряду с этим, к основным причинам, сдерживающим развитие трансплантологии в стране, можно отнести несовершенство действующей нормативно-правовой базы, низкую материально-техническую базу донорских стационаров, а также правовую незащищенность медработников», - сказала Акмарал Альназарова.

Кроме того, спикер подчеркнула, что существуют технические сложности своевременной и безопасной доставки донорских органов и трансплантационных бригад из регионов в центр.