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    12:16, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Сколько детей ожидают пересадки органов в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Акмарал Альназарова на пленарном заседании палаты подняла проблемы, касающиеся сферы трансплантологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам сенатора, очередность продвигается очень медленно, а число ожидающих операцию пациентов только растёт.

    Акмарал Альназарова привела статистику – с 2012 года в Казахстане было проведено около 2 тысяч операций по пересадке органов. При этом на сегодняшний день в списке ожидания трансплантации находится ещё более 3 300 человек, в том числе 105 детей. Также за последние 9 лет в стране проведено 118 трансплантаций почек детям, из них 77% - от доноров-родственников.

    Депутат отметила, что для улучшения ситуации необходимо создать условия для формирования полноценной трансплантологической службы, а также проводить работу по повышению осведомлённости населения об органном донорстве.

    «Наряду с этим, к основным причинам, сдерживающим развитие трансплантологии в стране, можно отнести несовершенство действующей нормативно-правовой базы, низкую материально-техническую базу донорских стационаров, а также правовую незащищенность медработников», - сказала Акмарал Альназарова.

    Кроме того, спикер подчеркнула, что существуют технические сложности своевременной и безопасной доставки донорских органов и трансплантационных бригад из регионов в центр.


    Теги:
    Здравоохранение Сенат Парламент
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