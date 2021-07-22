Сколько детей осиротели из-за COVID-19 в мире

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОМР - Смерть взрослого человека от ковида - это не только прервавшаяся жизнь, часто это причина сиротства. Страшная статья в Ланцете опубликована 20 июля на эту тему, передает МИА «Казинформ».

Данные свидетельствуют о том, что с 1 марта 2020 года по 30 апреля 2021 года в 21 стране пандемия COVID-19 затронула по меньшей мере 1 134 000 детей, чья жизнь была навсегда изменена в результате связанных с COVID-19 смертей их матерей, отцов или бабушек и дедушек.

788 704 ребенка осиротели от потери матери, отца или обоих, причем большинство из них потеряли одного родителя.

Наибольшее число сирот по отцовской линии было связано со смертностью мужчин в возрасте 45–64 лет, а наибольшее число сирот матерей со смертностью у женщин в возрасте 15–44 лет.

Детей с умершими отцами было в пять раз больше, чем умерших матерей.

Рост сиротства, связанного с COVID-19, происходит на фоне более чем 140 миллионов существующих сирот, нуждающихся в глобальной приоритетной медицинской и социальной помощи.

Наибольшее число сиротства, связанного с COVID-19 отмечается в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Иране, Мексике, Перу, Южной Африке, США, Индии.

В США на каждых 2 взрослых, умирающих из-за COVID-19, один ребенок остался без опекуна.

Отметим, что последствия сиротства - это другая очень серьезная проблема.

Эта статья яркий довод о необходимости активного противодействия коронавирусу. Нужно прилагать максимальные усилия, направленные на снижение распространения коронавируса.