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Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году

Автор:  
Серик Сабеков
19 Июня 2023, 20:50
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году Фото: media.cntraveler.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодня программой Kids Go Free в этом году воспользовалось около 800 семей. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью стимулирования предпринимательской активности и поддержки бизнеса с прошлого года введены в действие 7 новых мер господдержки. На сегодня программой Kids Go Free воспользовалось около 800 семей, благодаря чему 1,6 тыс. детей получили возможность бесплатно путешествовать по стране. В текущем году планируется обеспечить участие в этой программе 2 800 детей», - сказал Асхат Оралов.

Также, по его словам, одобрены заявки по 29 проектам на сумму возмещения более 480 млн тенге. При этом объем инвестиций таких объектов составил порядка 4,5 млрд тенге.

«В целом наблюдаются положительные результаты и повышенный интерес по этим мерам господдержки. При этом мы продолжаем работу по совершенствованию механизмов реализации с учетом предложений бизнеса», - добавил Асхат Оралов.


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