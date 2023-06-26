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Сколько детей находится на попечении кризисного центра

Автор:  
Шынар Хамитова
26 Июня 2023, 13:00
Сколько детей находится на попечении кризисного центра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 21 июня 2023 года, количество услугополучателей составляет 49 человек, из них 13 женщин, 36 детей. Об этом сообщила заместитель директора по социальным вопросам кризисного центра «Үміт» Шнар Какимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со дня функционирования центра принято 2167 услугополучателей, из них 712 женщин, 1455 детей. В 2022 году поступило 254 получателя услуг, из них 81 женщин и 174 ребенка. С начала года принято 95 услугополучателей, из них 26 женщин, 69 детей. По состоянию на 21 июня 2023 года количество услугополучателей составляет 49 человек, из них 13 женщин, 36 детей», - сказала Шнар Какимова.

Спикер также отметила, что с момента поступления в центр, с женщинами и детьми работает психолог. Специалист проводит индивидуальные психологические сессии, на снятие страха, агрессии и тревожности. Помогает решить возникшие семейные проблемы и избежать их повторения.

Ранее сообщалось, что до 40% тяжких насильственных преступлений совершаются в семьях и две трети преднамеренных убийств совершаются по семейным обстоятельствам. Большинство жертв насилия – женщины и дети. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире является жертвой бытового насилия.


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