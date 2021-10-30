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    06:37, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько детей и беременных женщин болеют КВИ в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения рассказали сколько детей и беременных женщин в Атырауской области болеют коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в регионе коронавирусной инфекцией болеют 25 беременных женщин. Из них 17 получают лечение в инфекционных стационарах, 8 находятся на амбулаторном лечении.

    Также коронавирусная инфекция диагностирована у 70 детей разного возраста. Из них двое получают лечение в инфекционных стационарах, 68 находятся на амбулаторном лечении.

    Как ранее сообщалось, коронавирус выявили у 24 жителей Атырауской области за сутки.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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