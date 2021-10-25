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    15:45, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько детей и беременных болеют COVID-19 в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число болеющих COVID-19 детей и беременных женщин назвали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, по данным на 25 октября 2021 года в Атырауской области коронавирусной инфекцией болеют 23 беременные женщины. Из них 11 получают лечение в инфекционных стационарах, 12 находятся на амбулаторном лечении.

    Также COVID-19 болеют 97 детей: из них двое получают лечение в инфекционных стационарах, 95 находятся на амбулаторном лечении.
    Как ранее сообщалось, 211 человек лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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