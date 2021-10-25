Сколько детей и беременных болеют COVID-19 в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число болеющих COVID-19 детей и беременных женщин назвали в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, по данным на 25 октября 2021 года в Атырауской области коронавирусной инфекцией болеют 23 беременные женщины. Из них 11 получают лечение в инфекционных стационарах, 12 находятся на амбулаторном лечении.

Также COVID-19 болеют 97 детей: из них двое получают лечение в инфекционных стационарах, 95 находятся на амбулаторном лечении.

Как ранее сообщалось, 211 человек лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области.