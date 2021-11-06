Сколько детей и беременных болеют COVID-19 в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сколько детей и беременных женщин болеют COVID-19, сообщили в Атырау. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в в регионе коронавирусной инфекцией болеют 19 беременных женщин. Из них 13 получают лечение в инфекционных стационарах, 6 находятся на амбулаторном лечении дома. Также COVID-19 болеют 38 детей, пятеро из которых получают лечение в инфекционных стационарах, 33 находятся на амбулаторном лечении.

Как ранее сообщалось, около пяти тысяч полицейских вакцинировались от коронавируса в Атырау.







