Новости
Сколько детей и беременных болеют COVID-19 в Атырау
6 Ноября 2021 22:18
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сколько детей и беременных женщин болеют COVID-19, сообщили в Атырау. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКак пройти реабилитацию после COVID-19 в СКО Более 300 случаев профессиональных заболеваний зарегистрировали в РК в 2020 году Как справиться с постковидным синдромом
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в в регионе коронавирусной инфекцией болеют 19 беременных женщин. Из них 13 получают лечение в инфекционных стационарах, 6 находятся на амбулаторном лечении дома. Также COVID-19 болеют 38 детей, пятеро из которых получают лечение в инфекционных стационарах, 33 находятся на амбулаторном лечении.
Как ранее сообщалось, около пяти тысяч полицейских вакцинировались от коронавируса в Атырау.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Посещать столичные ТРЦ могут только жители с «зеленым» статусом
- Как справиться с постковидным синдромом
- Более 300 случаев профессиональных заболеваний зарегистрировали в РК в 2020 году
- Как пройти реабилитацию после COVID-19 в СКО
- О вакцине «Pfizer» рассказал главный санврач Карагандинской области
- Сколько школьных классов находятся на карантине в Карагандинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн