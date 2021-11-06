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Сколько детей и беременных болеют COVID-19 в Атырау

6 Ноября 2021 22:18
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Сколько детей и беременных болеют COVID-19 в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сколько детей и беременных женщин болеют COVID-19, сообщили в Атырау. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в в регионе коронавирусной инфекцией болеют 19 беременных женщин. Из них 13 получают лечение в инфекционных стационарах, 6 находятся на амбулаторном лечении дома. Также COVID-19 болеют 38 детей, пятеро из которых получают лечение в инфекционных стационарах, 33 находятся на амбулаторном лечении.

Как ранее сообщалось, около пяти тысяч полицейских вакцинировались от коронавируса в Атырау.




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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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