Сколько детей госпитализировано с КВИ с начала года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала года с коронавирусом в инфекционные стационары Алматы госпитализировано 495 детей. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя Управления общественного здоровья города Алматы Светлана Султангазиева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, с начала года в инфекционные стационары Алматы ежедневно обращались много детей. Именно с коронавирусом было госпитализировано 495 детей.

«На сегодняшний день по городу Алматы в стационарах находятся 145 детей. Двое детей находятся в отделениях реанимации. Тяжесть состояния у них обусловлена сопутствующими заболеваниями. На амбулаторном лечении находятся больше полутора тысяч детей. Из них 169 детей - дети до одного года. У всех этих детей состояние лёгкое или средней степени тяжести. Течение заболевания в большинстве случаев такое же как при ОРВИ. Мы боимся того, что у этих детей могут быть мультивоспалительный синдром, который может проявляться через определённое время после заболевания», - рассказала Светлана Султангазиева.

Кроме того, спикер остановилась на отличительных симптомах нового штамма «омикрон».

«Омикрон» отмечается большой заразностью, но коротким инкубационным периодом. При заражении «омикроном» в большинстве случаев наблюдается симптомы интоксикации: головная боль, першение в горле, сухой кашель», - пояснила С. Султангазиева.

Ранее главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова рассказала о текущей эпидситуации по коронавирусу в городе.