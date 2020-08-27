Сколько детей будут учиться в дежурных классах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько детей будет обучаться в дежурных классах, а сколько - дистанционно, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«С 1 сентября почти 80% казахстанских детей будут обучаться дистанционно. Порядка 15-16% родителей написали заявления на обучение в дежурных классах – это 530 тыс. детей, и еще 5% школьников, это 202 тыс. человек, пойдут учиться в малокомплектные школы, если это позволяет эпидемиологическая обстановка», - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

Ранее он заявил, что сокращать уроки в дежурных классах нельзя.

«Когда некоторые коллеги пытаются дежурные классы уместить в один час, то вообще самого смысла проведения обучения в таких дежурных классах нет. Это и для родителей неудобно. Если родитель привел ребенка и через час буквально должен его забрать, и при этом мы говорим, что осваиваем типовую учебную программу, то это неправильно. Соответствующую работу повторно мы с нашими коллегами проведем», - пояснил Асхат Аймагамбетов.