Сколько деревьев посадят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы увеличат посадку зеленых насаждений. В мегаполисе появятся новые полноценные скверы и парки. Об этом в ходе пресс-конференции РСК Алматы сообщила руководитель управления зеленой экономики города Наталья Ливинская, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посадка деревьев осуществляется в рамках программы «Жасыл Алматы».

Как отметила Наталья Ливинская, вместе с масштабной работой по озеленению кардинально поменялась сама политика озеленения.

«Мы перешли от бесконтрольных посадок к уходу за деревьями, к лечению зеленого фонда и поддержанию биоразнообразия. Для полива зеленых насаждений Алматы построены новые скважины, проведена инвентаризация арычной сети, усилена работа по поливу», - сообщила руководитель управления зеленой экономики.

Наталья Ливинская подчеркнула, что ассортимент деревьев, высаживаемых в городе, подбирается совместно с научным сообществом, ландшафтными экспертами в зависимости от климата и почвенного состава.

По данным специалистов управления, в Алматы насчитывается 2,6 млн деревьев, из которых 23% находятся в ослабленном состоянии.

Наталья Ливинская подробно рассказала о реализации программы «Жасыл Алматы», целью которой является не просто восстановление, а развитие зеленого фонда города.

«Благодаря программе в городе высажено более 480 тысяч деревьев. В этом году начата посадка 350 тысяч деревьев, в весенний период высажено 64 тысяч деревьев. Основные посадки будут производиться этой осенью, так как этот сезон наиболее благоприятен для приживаемости насаждений», - сообщила спикер.

Вместе с тем сформирован реестр зеленых насаждений, где на каждое дерево имеется электронный паспорт. Реестр позволит вести учет качественного и количественного состояния зеленого фонда. Также система позволяет проводить мониторинг участков для посадок, в том числе и компенсационных. Система будет в открытом доступе для всех с сентября 2021 года на официальном сайте управления.

Параллельно проводится профилактическая работа по оздоровлению и лечению деревьев путем четырехкратной биологической обработки против вредителей и грибковых заболеваний.