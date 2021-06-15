Сколько деревьев посадят осенью в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Этой весной в стране было посажено 81 млн 500 тысяч деревьев на площади 21 тыс. 600 га. Осенняя посадка составит 48 млн 200 тысяч деревьев. Об этом рассказала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с акиматами разработаны комплексные планы по воспроизводству лесов и лесоразведения на 2021-2025 годы. В рамках плана предусмотрена посадка леса силами акиматов областей, лесопользователей и иных инициативных групп. Этой весной в стране было посажено 81 млн 500 тысяч деревьев на площади 21 тыс. 600 га. Осенняя посадка составит 48 млн 200 тысяч деревьев. Количество посаженных деревьев каждый год будет расти», - заверила вице-министр экологии.

По ее словам, на следующий год планируется высадить около 244 млн деревьев, в 2023 году – 411 млн, в 2024 – 573 млн, в 2025 году - 643 млн деревьев. Планируется посадить саксаул, сосну, лен, березу и другие породы.

«Из двух миллиардов деревьев на долю акиматов приходится около полутора миллиона штук. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств как республиканского, так и местных бюджетов. В течение пяти лет финансирование из республиканского бюджета составит 22 миллиарда тенге, из местного бюджета – 60 миллиардов тенге. Финансирование необходимо для приобретения соответствующей техники и оборудования. Будут приобретены тракторы, лесопосадочные машины, культиваторы. Из двух миллиардов деревьев путем посева семян планируется посадить порядка 300 миллионов штук. В текущем году из местных бюджетов уже выделено 6 миллиардов тенге, из республиканского бюджета – 5,5 миллиарда тенге», - отметила Алия Шалабекова.