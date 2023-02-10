Сколько денег выделят на финансирование бесплатных детских кружков в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в столице на финансирование бесплатных кружков для детей будет выделено средств не меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи градоначальника с жителями района Байконыр руководитель Ассоциации поставщиков этих услуг Куат Ералиев поднял вопрос о том, что замена платформы может помешать своевременному оказанию данных услуг.

«Приказом бывшего министра культуры и спорта Даурена Абаева от 15 сентября 265, акиматам выдано разрешение на выбор платформы. Сегодня по Астане этот тендер еще не состоялся. Только вчера управление культуры и спорта сообщило, что мы должны собрать всех участников и заключить трехстороннее соглашение с платформой «Damubala». Все мы должны перейти на новую систему», - сказал он, добавив, что переход с одной платформы на другую займет не менее двух месяцев.

Аким заверил, что если работы по замене платформы будут завершены, необходимые деньги будут выделены.

«Я переговорил по этому вопросу с представителями прежней платформы. Мы в курсе о решении Министерства. Что касается выделяемых денег, то сейчас выделяется 4 млрд тенге. Сумма, которая будет выделена до конца года, будет не меньше, чем в прошлом году», - пояснил Женис Касымбек.