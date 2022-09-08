Сколько денег выделят на досрочные выборы Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Средства на финансирование досрочных выборов Президента РК будут выделены из резерва Правительства. Об этом сообщила вице-министр финансов Татьяна Савельвева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президентские выборы планировались в 2024 году, и они заложены в бюджете на 2024 год. Но с учетом изменений и новых поручений, в этом году будут выделяться деньги из резерва Правительства. Сейчас ЦИК ведет расчеты. Это приблизительно 20 миллиардов тенге», - сказала Татьяна Савельвева, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе.

Вице-министр также пояснила, почему идет увеличение расходов.

«Во-первых, само повышение минимальной заработной платы. Практически 90% всех расходов, связанных с выборами – это заработная плата членов избирательных комиссий. В прошлые выборы их участвовало 65 тысяч человек. В этом году будет свыше 70 тысяч. Расчет их зарплаты идет с учетом минимальной заработной платы. Когда мы проводили выборы в 2019 году, она была 42 500 тенге. В этом году 60 тысяч. На парламентские выборы предусмотрен примерно такой же объем расходов. Но с учетом того, что МЗП в следующем году будет 70 тысяч тенге, будет порядка 25 млрд тенге», - отметила Татьяна Савельвева.



