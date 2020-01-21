Сколько денег вложили иностранные инвесторы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году намерены привлечь 307 млрд тенге инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эта сумма на 27% выше той, что получилась по итогам 2019-го года. Видимо, рост инвестиций прошлого года почти на 22% позволил местным властям прогнозировать их дальнейшее увеличение.

Руководитель управления индустриально-инновационного развития Арман Уразгулов на заседании акимата рассказал, по какому плану будут работать в этом году, чтобы добиться поставленных целей. Прежде всего – реализация крупных иностранных и отечественных инвестиционных проектов.

В этом году в регионе ждут немецкую компанию CLAAS с локализацией производства сельскохозяйственной техники и 3 млрд тенге инвестиций. Переговоры с гигантом идут несколько лет. Аким области Кумар Аксакалов на одном из совещаний рассказывал, какой этой трудоемкий процесс – убедить работать инвестора именно в Северном Казахстане.

Китайский инвестор ТОО «Тайынша-Май» в этом году реализует проект по расширению маслозавода. Завершится 3-й этап модернизации ТОО «BioOperations» по производству биоэтанола. Откроется торгово-распределительный центр ТОО «Радуга». В феврале ожидается запуск деревообрабатывающего завода ТОО «Траст Петролеум» по производству шпона. Идет строительство Дата-центра ТОО «PPSolutions».

«В области планируется организация производства электротехнической продукции ТОО «Петропавловский электротехнический завод». Инвестором из Турции продолжается реализация проекта по изготовлению ламинированной фанеры», - сказал А.Уразгулов.

В этом году завершится модернизация заводов им. С.М. Кирова и ПЗТМ. На базе последнего ТОО «Cool Infinity» реализует проект по производству изотермических вагонов.

Расширить производство планирует Якорьская птицефабрика, линию производства намерено модернизировать ТОО «Масло-Дел», намечено расширение свинокомплекса ТОО «EMC-Agro».

Большие надежды местные власти возлагают на созданную в прошлом году специальную экономическую зону «QYZYLJAR».

«Участие в СЭЗ позволит инвесторам воспользоваться льготными налоговыми и таможенными преференциями, сократить затраты на подведение инфраструктуры для новых проектов. В ближайшие годы ожидается вложение более 160 млрд тенге инвестиций. Работа в этом направлении ведется», - заверил А.Уразгулов.

Первым участником СЭЗ стала турецкая компания «YDA Holding». Инвестор построит в Петропавловске современную многопрофильную больницу. На реализацию проекта компания потратит 50 млрд тенге.

В прошлом году общий объем инвестиций составил 235,6 млрд тенге. В регион удалось привлечь почти 194 млрд тенге частных инвестиций. Таким образом, на 1 тенге вложенных бюджетных средств приходится около 5 тенге частных инвестиций.