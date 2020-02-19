Сколько денег удалось сэкономить благодаря цифровизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал, сколько денег удалось сэкономить благодаря цифровизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще один мировой глобальный тренд – управление большими данными. Сегодня министерством реализуется проект Smart Data Ukimet. В пяти государственных органах были проведены новые исследования, подключены базы данных. Реализован ряд кейсов, проведена работа по трудоустройству населения, выделению бесплатных лекарственных средств, выделению грантов по программе «Болашак». Все это позволило сэкономить бюджетные средства в сумме 187 млрд тенге», - сказал Аскар Жумагалиев, выступая на коллегии ведомства.

В частности, по его словам, распределение лекарственных средств за счет общей цифровизации, и в том числе использования Smart Data Ukimet, дало 22,6 млрд тенге экономии.

«Громадный потенциал в цифровизации отраслей экономики - в топливно-энергетическом комплексе, промышленности, АПК, электронной торговле. Совместно с госорганами мы будем эту работу продолжать», - подчеркнул Аскар Жумагалиев.