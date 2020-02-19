+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -5 °С
USD 377.09 EUR 407.37
RUB 5.93 CNY 53.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько денег удалось сэкономить благодаря цифровизации

19 Февраля 2020 18:12
Поделиться:
Сколько денег удалось сэкономить благодаря цифровизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал, сколько денег удалось сэкономить благодаря цифровизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сколько хакерских атак отражено в Казахстане за год
Объем привлеченных инвестиций в Astana Hub и стартапы составил почти 20 млрд тенге До 310 сайтов госорганов будут в единой платформе до конца года – Аскар Жумагалиев Отряд цифровых комиссаров создали в Казахстане

«Еще один мировой глобальный тренд – управление большими данными. Сегодня министерством реализуется проект Smart Data Ukimet. В пяти государственных органах были проведены новые исследования, подключены базы данных. Реализован ряд кейсов, проведена работа по трудоустройству населения, выделению бесплатных лекарственных средств, выделению грантов по программе «Болашак». Все это позволило сэкономить бюджетные средства в сумме 187 млрд тенге», - сказал Аскар Жумагалиев, выступая на коллегии ведомства.

В частности, по его словам, распределение лекарственных средств за счет общей цифровизации, и в том числе использования Smart Data Ukimet, дало 22,6 млрд тенге экономии.

«Громадный потенциал в цифровизации отраслей экономики - в топливно-энергетическом комплексе, промышленности, АПК, электронной торговле. Совместно с госорганами мы будем эту работу продолжать», - подчеркнул Аскар Жумагалиев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Другие государственные органы, Цифровой Казахстан,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив