Сколько денег оставили казахстанцы в магазинах и на базарах с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём розничной торговли за январь–ноябрь 2019 года достиг почти 10 млрд тг — на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а индекс физического объёма составил 105,6% (годом ранее — 106,4%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Удельный вес розничной торговли от внутренней составил 30,7% (годом ранее — 31%).

Впервые отметку в триллион тенге по объёму розничной торговли за месяц превысили в декабре 2017 года, затем только в декабре 2018-го, но уже в 2019 году отметка в триллион тенге была преодолена трижды — в июле, августе и сентябре, при этом в августе объём почти достиг 1,1 трлн тг. Отметку в триллион тенге по объёму розничной торговли превысят и в декабре текущего года, так как традиционно в декабре самые высокие объёмы в течение года.

Среди регионов РК самый большой объем розничной торговли за январь-ноябрь 2019 года приходятся на города Алматы – 3,1 трлн тг (ИФО – 112%) и Нур-Султан – 1,1 трлн тг (ИФО – 104,6%). На их долю приходится 42,7% от всех официальных розничных продаж в РК. Следом идут Карагандинская область – 877,8 млрд тг (ИФО – 103,9%) и ВКО – 866,8 млрд тг (ИФО – 102,4%).

Реальный рост объема продаж был зафиксирован во всех регионах РК, при этом наименьшие показатели на западе страны: в Атырауской (ИФО – 100,3%), Западно-Казахстанской (ИФО – 100,4%), Мангистауской (ИФО – 100,4%) областях, а также в Актюбинской области (ИФО – 100,7%).

Две трети всех розничных продаж приходятся на непродовольственные товары – 6,7 трлн тг, рост за год составил 11,6%, оставшаяся треть на продовольственные товары – 3,3 трлн тг, с ростом за год на 14,4%.