Сколько денег накоплено в Нацфонде Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном фонде Казахстана накоплено 27 трлн тенге. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы журналистов в Правительстве, Руслан Даленов не исключил вариант, что при крайнем сценарии Правительство может обратиться в Национальный фонд.

«Пока официального заявления делать не буду, поскольку таких решений нет. Нынешний сценарий, который мы вырабатывали, не предусматривает обращение в Национальный фонд. Но при крайнем сценарии у нас, конечно, есть вариант обращения в Национальный фонд за небольшим дополнительным изъятием. Благо сейчас в Национальном фонде сегодня накоплено 27 трлн тенге. Если даже ежегодно взять по 2,7 трлн тенге, то практически это очень большая сумма», - сказал Руслан Даленов в Правительстве.

«В случае реализации данных сценариев будет обращение в Совет по управлению Нацфондом, там будет рассмотрен вопрос дополнительного выделения или наоборот определенного не перечисления налогов нефтяного сектора в Нацфонд. Эти вопросы будут рассмотрены и публично показаны. Эти вопросы отражаются в проекте бюджета», - отметил Р. Даленов.