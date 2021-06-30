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Сколько денег на борьбу с КВИ выделили нефтегазовые компании в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
30 Июня 2021, 18:45
Сколько денег на борьбу с КВИ выделили нефтегазовые компании в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об оперативной ситуации с коронавирусом на нефтегазовых проектах рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оперативная сводка о ситуации на проектах поступает в Штаб на ежедневной основе. В настоящее время всеми нефтегазовыми компаниями разработаны и утверждены планы мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению готовности на случай ухудшения эпидемиологической обстановки», - сказал Нурлан Ногаев на брифинге в СЦК.

В Минэнерго отмечают активное участие компаний нефтегазовой отрасли в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в 2020 году ими было выделено 16 млрд тенге на социальную помощь.

«Построены инфекционные больницы модульного типа в городах Атырау и Актау, многопрофильный больничный комплекс в городе Кульсары, приобретены медицинское оборудование, транспорт и материалы», - заключил министр.

Ранее министр энергетики РК Нурлан Ногаев прокомментировал вопрос возможного строительства атомной электростанции в Казахстане.


Энергетика   Промышленность   Экономика   Нефть   Коронавирус в РК  
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