Сколько денег на агитацию получат кандидаты в депутаты Мажилиса по одномандатным округам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии озвучили размер средств, которые будут выделены кандидатам в депутаты Мажилиса и маслихатов по одномандатным округам для проведения предвыборной агитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Член ЦИК РК Сабила Мустафина отметила, что в соответствии с пунктом 3 статьи 28 конституционного закона «О выборах в РК» государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами. Порядок и объемы выделения средств определяются Центральной избирательной комиссией. Согласно подпунктам 2,3,4 пункта 2 статьи 33 конституционного закона «О выборах», из средств республиканского бюджета покрываются расходы на выступление кандидатов в СМИ, проведение публичных предвыборных мероприятий кандидатов и выпуск агитационных материалов кандидатов, транспортные расходы кандидатов в размерах, устанавливаемых Центральной избирательной комиссией.

Подчеркивается, что выделение средств из республиканского бюджета не предусматривается на кандидатов по партийным спискам. Для реализации этих норм ЦИК приняли постановление об утверждении правил и объема выделения средств кандидатам для выступления в СМИ.

«Согласно данному постановлению, предусматривается выделение средств на кандидата для выступления со своими программами в СМИ на телевидении 15 минут, на радио – 15 минут, для публикации в печатных изданиях или в сетевых изданиях двух статей не более 0,1% печатного листа. В соответствии с этим, вносятся четыре проекта постановлений ЦИК об установлении размеров расходов кандидатов, покрываемых из средств республиканского бюджета. Первым проектом постановления ЦИК для кандидата в депутаты Мажилиса, кроме кандидатов по партийным спискам, устанавливается размер расхода в объеме 950 тысяч тенге. Из них 450 тысяч тенге - на выступление с программами по ТВ и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных или сетевых изданий, на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – в сумме 300 тысяч тенге, транспортные расходы – 200 тысяч тенге», - пояснила на заседании член ЦИК РК.

Второй проект постановления ЦИК устанавливает для кандидатов в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, кроме кандидатов по партийным спискам, размер расходов в объеме 550 тысяч тенге. Из них 350 тысяч тенге - на выступление с программами по ТВ и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных или сетевых изданиях, 130 тысяч тенге - на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 70 тысяч тенге - на транспортные расходы.

Третий проект постановления ЦИК устанавливает для кандидатов в депутаты маслихатов городов размер расходов в объеме 350 тысяч тенге. Из них на выступление с программами по ТВ и радио – 200 тысяч тенге, 100 тысяч тенге - на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге - на транспортные расходы.

Четвертый проект постановления устанавливает для кандидатов в депутаты маслихатов районов размер расходов в объеме 350 тысяч тенге. Из них на выступление с программами по ТВ и радио – 200 тысяч тенге, 100 тысяч тенге - на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге на транспортные расходы.