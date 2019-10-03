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Сколько денег из теневого оборота вывела электронная система оплаты в автобусах столицы

3 Октября 2019 13:04
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Сколько денег из теневого оборота вывела электронная система оплаты в автобусах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря электронной системе оплаты в общественном транспорте выведено из тени более 5 млрд тенге. Об этом на брифинге сообщил председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Здесь вопрос больше, чтобы парки правильно выравнивали свое финансовое положение, это вопрос субсидирования, то есть, если мы в прошлом году полностью перешли на электронную систему оплаты проезда, сегодня 95% пассажиров пользуется электронными карточками», - сказал Бекмырза Игенбердинов, отвечая на вопросы журналистов.

Он также сообщил, сколько денег было выведено благодаря этой мере из теневого оборота.

«Вывели максимально из теневого оборота деньги, это более 5 млрд тенге в год. Но при этом заставили парки, чтобы все были в штате, зарплаты были нормальные, адекватные. Чтобы покупали запчасти у нормальных поставщиков, соответственно расходная часть у них тоже значительно увеличилась», - добавил Бекмырза Игенбердинов.

Ранее сообщалось, что 100 новых электрических автобусов закупят для столичного автопарка.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Автор:

Серик Сабеков

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