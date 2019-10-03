Сколько денег из теневого оборота вывела электронная система оплаты в автобусах столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Благодаря электронной системе оплаты в общественном транспорте выведено из тени более 5 млрд тенге. Об этом на брифинге сообщил председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь вопрос больше, чтобы парки правильно выравнивали свое финансовое положение, это вопрос субсидирования, то есть, если мы в прошлом году полностью перешли на электронную систему оплаты проезда, сегодня 95% пассажиров пользуется электронными карточками», - сказал Бекмырза Игенбердинов, отвечая на вопросы журналистов.

Он также сообщил, сколько денег было выведено благодаря этой мере из теневого оборота.

«Вывели максимально из теневого оборота деньги, это более 5 млрд тенге в год. Но при этом заставили парки, чтобы все были в штате, зарплаты были нормальные, адекватные. Чтобы покупали запчасти у нормальных поставщиков, соответственно расходная часть у них тоже значительно увеличилась», - добавил Бекмырза Игенбердинов.

Ранее сообщалось, что 100 новых электрических автобусов закупят для столичного автопарка.